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Düdüklü tencere bomba gibi patladı

Adıyaman'da, ocak üzerinde pişen düdüklü tencerenin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

17.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:16Düdüklü tencere bomba gibi patladı
'da, ocak üzerinde pişen düdüklü tencerenin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında ikamet eden Halit K., ocakta pişen düdüklü tencerenin yanına geldiği esnada tencerede patlama meydana geldi. Tencere içerisinde bulunan yemeklerin üzerine sıçraması sonucu yanarak yaralanan Halit K., için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Halit K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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