Düello 6: Filmin sonu

Son dört senede Cleveland Cavaliers ile Golden State Warriors arasında oynanan NBA Finali, 2016’daki seri haricinde çok büyük heyecanlar yaşatamamıştı. Tabii ki diğer üç seride de basketbolun kendine has heyecanı vardı ancak finallerin tadı biraz küflü bir tat vermeye başlamıştı. Bugün sona eren Toronto Raptors - Golden State Warriors finali ise son yılların küfünü aldı ve yerine sonsuza dek sürmesini istediğimiz bir tat bıraktı. Peki serinin altıncı ve son maçında neler oldu?





Toronto Raptors





Serinin beşinci maçında klasik pick & roll oyunlarıyla skor üretmeye çalışan Raptors, bu maçta ise kendi özelliklerini sahaya tamamıyla yansıttı. Açık sahada altı-yedi saniyelik geçişlerin ardından Kyle Lowry’nin boyalı alan kanallarını kullanması ve Kawhi Leonard’ın birebirlerle skor üretmesi Raptors’ın hücum gücünü oluşturdu.



Toronto’nun savunma anlayışı ise Curry ve Thompson ikilisinin sahada kalma süresine göre şekillendi. Her iki yıldızdan birisi sahada olduğunda “box and one” taktiği (dört oyuncu alan savunmasına yerleşir, diğer oyuncu ise serbest olarak Curry veya Thompson’ı kovalar) uygulayan Raptors, üç sayılık şutların ardından alınan ribauntlara göre hücumunu şekillendirdi. Kısa ribaundları Pascal Siakam’ın kontrol ederken, uzun ribaundlarda ise Leonard’ın sorumluluk aldığını gördük.



Maçın ikinci yarısında Kanada ekibinin heyecanı sahaya yansımaya başladı. İlk yarıda set yerleşimlerini hem hücumda hem de savunmada doğru oturtan Raptors ikinci devreyle birlikte bazı sorunlar yaşadı. Lowry ve Leonard’ın erken dört faul alarak savunmada biraz geri kaçması Warriors’ın ekmeğine yağ sürdü. Ancak Serge Ibaka ve Marc Gasol’ün devreye girmesiyle ibre yeniden Raptors’a döndü. İki uzunundan savunmada sertlik, hücumda alan açma konusunda yardım almayı başaran Raptors, kısalarının orta mesafe şutları ile maçta kalmayı başardı.



Son periyotta ise Fred Van Vleet rüzgârı esti… Bench’ten gelerek toplam 22 sayılık katkı veren VanVleet, son periyoda 11 sayı sığdırdı. 25 yaşındaki oyuncu, özellikle oyunun sıkıştığı anlarda mandalina üçlükleri (özellikle İspanyol oyuncuların sıkça kullandığı ve topa eğimli bir bombe vererek pozisyonu yoktan var etme) kullanarak takımına can verdi.



VanVleet’in son periyotta verdiği skor katkısına Leonard ve Siakam’ın birebir hücumlarını ekleyen Raptors, savunmada tamamen “box and one” savunmasına döndü. Nefeslerin kesildiği son saniyelerde ise Warriors’ın kaçan şutlarının ribaundlarını almayı başardılar ve çizgiye gittiklerinde de ıskalamadılar. Her ne kadar son saniyelerde Danny Green’in yaptığı hata ile maç bir an ‘’gitti galiba’’ havasına gelse de Warriors’ın şansı değerlendirememesi Kanada ekibini tarihindeki ilk NBA yüzüğüne taşıdı.





Golden State Warriors





Steph Curry & Draymond Green forvet pick & roll’lerini tek opsiyonlu kullanmaktan vazgeçen Warriors, perde rolünde zaman zaman Curry’i de kullandı. Curry’nin perdesinden sonra Green’i kısalarla eşleştiren GSW, tecrübeli uzununun boyalı alanda yarattığı çekim etkisi nedeniyle ikili baskıya maruz kalmasını ekstra paslarla aştı.



Curry ve Green ikilisinin rol değişimiyle kurgulanan oyunun yanı sıra, Klay Thompson’ın meşhur altıncı maç moduna geçmesi fazla zaman almadı. Kariyeri boyunca oynadığı serilerin altıncı maçlarında adeta başka bir boyuta geçen Thompson, Raptors’a karşı da bu performansını aynen sürdürdü. Ancak son periyotta yaşadığı talihsiz sakatlık her şeyi derinden etkiledi… Turnikeye gidip topu bıraktıktan sonra sol ayağını dik basan Klay, soyunma odasına götürüldü. Çok kısa bir süre içerisinde parkenin kenarına döndü ancak takımın da kararıyla maçtan tamamen ayrıldı. Sonlara doğru ekranlara yansıyan görüntülerde ise Klay Thompson’ın salondan koltuk değnekleri ile ayrıldığı görüldü.



Klay Thompson’ın olduğu süreçte Toronto’nun “box and one” savunmasından kurtulan Warriors, kendi felsefesini oluşturan topsuz setlerle alan yaratmada başarılı oldu. Ancak son periyotta yaşanan talihsiz sakatlık ibreyi Raptors lehine çevirdi.



Andre Iguodala’nın orta mesafe ve çizgi gerisi isabetleri ile Philadelphia 76’ers günlerine selam çakması, DeMarcus Cousins’ın topsuz konumda setleri kurgulayıp toplu oyunda potaya yüklenmesi, Shaun Livingston’ın katkıları Warriors için yeterli olmadı.



Son saniyelerde Danny Green’in yaptığı hata sonucu hücum sırası GSW’ye geçti. Curry’nin çift perde almasının ardından boş üçlüğü bulmasına rağmen isabeti bulamaması, son büyük umudu da yok etti. Daha sonra ribaundu mücadelesinde topa atlayan Draymond Green’in molası olmadığı halde mola alması takımı aleyhine teknik faulü getirdi. Hem teknik faul hem de normal faul atışlarında isabet bulan Raptors’ın karşısındaki Warriors hanedanı, önümüzdeki yılları etkileyebilecek bir darbe aldı.



NBA’de 2018-2019 sezonu yeni bir şampiyon yarattı: Toronto Raptors. Artık sırada yaz arası var ve bu ölü sezonda birçok süperstar’ın serbest oyuncu olacağı göz önüne alınırsa oldukça hareketli birkaç ay bizleri beklediği söylenebilir. Sırada bütün bu senaryolar sonrasında kurulacak olan yeni takım düzenleri var. Kurulacak yeni düzenler ve bu yeni düzenlerin bozacağı kurulu düzenler, gelecek sezon için bambaşka bir hikaye yaratacak.

