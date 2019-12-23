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Düğerek Güneşspor taraftarının çağrısına cevap gecikmedi

Muğla'nın Süper Amatör Lig temsilcilerinden Düğerek Güneşspor'un taraftarının yöneticilere yaptığı çağrıya yanıt gecikmedi.

23.12.2019 21:12 | Son Güncelleme: 23.12.2019 21:17 Düğerek Güneşspor taraftarının çağrısına cevap gecikmedi
'nın Süper Amatör Lig temsilcilerinden Düğerek Güneşspor'un taraftarının yöneticilere yaptığı çağrıya yanıt gecikmedi.

'Düğerek Güneşspor taraftarından Tribünün üstü kapatılsın çağrısı' başlığı ile çıkan haberlerin ardından Muğla Gençlik ve İl Müdürlüğü harekete geçti.

AK Parti Muğla Milletvekili Yela Erol Gökcan, Ak Parti Spor İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ziya Ercan ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'ın Düğerek sahası tribününün üstünün kapatılması konusunda çalışma başlattıkları öğrenildi.

Düğerek Güneşspor Kulübü tarafından başvuru yapılmasının ardından tribünün üstünün kapatılmasına yönelik çalışma 2020 yatırım planına dahil edilecek. - MUĞLA

AK Parti, Muğla, Spor

Kaynak: İHA

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