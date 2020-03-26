Dugout'a Hoşgeldin Brighton & Hove Albion
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion artık Dugout'ta! Bundan böyle Brighton'ın geçmiş maç özetleri, perde arkası görüntüleri ve özel röportajları Dugout farkıyla sizlerle olacak!...
26.03.2020 22:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:01
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion artık Dugout'ta! Bundan böyle Brighton'ın geçmiş maç özetleri, perde arkası görüntüleri ve özel röportajları Dugout farkıyla sizlerle olacak!...
Kaynak: Dugout
Etiketler: Spor