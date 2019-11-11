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Düğün dönüşü feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Düğün dönüşü feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı Düğünden dönerken kazada öldüŞANLIURFA - Şanlıurfa'da düğünden dönenlerin içinde bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

11.11.2019 01:00 | Son Güncelleme: 11.11.2019 01:02

Düğün dönüşü feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Düğünden dönerken kazada öldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da düğünden dönenlerin içinde bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Akabe Yokuşunun Şahin Tepesi mevkisinde yaşandı. Batıkent Mahallesindeki düğünden dönenlerin içinde bulunduğu Mehmet Ç. yönetimindeki 55 GY 114 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Takla atan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabildi. Kazada sürücü ile birlikte Mesut Özçur yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mesut Özçur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle tavanı kağıt gibi yırtılan aracın bazı parçaları ile araçta bulunan şahısların ayakkabıları etrafa saçıldı. Olay yerine giden polis ekipleri, yolun bir kısmını trafiğe kapatırken olay yeri inceleme ekipleri ise araç üzerinde inceleme yaptı. Yolun temizlenmesi ve aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Düğün dönüşü feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

3. Sayfa

Kaynak: İHA


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