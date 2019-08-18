Haberler» 3. Sayfa» Haber

Düğün dönüşü kaza: 9 yaralı

Kahramanmaraş'ta düğün dönüşü iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 9 kişi yaralandı.

18.08.2019 23:18 Düğün dönüşü kaza: 9 yaralı
Kahramanmaraş'ta düğün dönüşü iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 9 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat İlçesi Ilıca Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.Ç. (30) yönetimindeki 35 EY 417 plakalı otomobille akraba düğünü sonrası dönüş yolunda H.C. (30) idaresindeki 46 AP 250 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleriyle birlikte yanlarında bulunan E.Ç (25), A.Y (54), A.Y (33), H.Ç (6 aylık), H.C (56), N.C (52) ve H.C (25) yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:52   Osman Gürün: "Sabotaj ihtimali araştırılmalı"
23:49   Bursa'daki kazada yaşlı adam feci şekilde can verdi
23:43   Kahramanmaraş'ta 5 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi
23:42   Seyir halindeki kamyonet lastikleri alev alarak devrildi
23:40   Başkan Gürün: "Milas ve Mumcular'daki yangınlarda sabotaj ihtimali araştırılmalı"
23:39   Tokat'ta ki kavgada 7 iş yeri, 3 otomobil zarar gördü
23:36   Ceza evinden çıkar çıkmaz dolandırıcılığı kaldığı yerden devam etti