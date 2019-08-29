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Düğün evinde bahşiş zarfı kavgası kanlı bitti: 4 yaralı

Düğün evinde bahşiş zarfı kavgası kanlı bitti: 4 yaralı 'Çocuğuma vuramazsınız' dedi, düğün evini birbirine kattıERZURUM - Erzurum'da düğün konvoyundan bahşiş zarfı alamaya çalışan Y.K.'nın tokatlanması sonucu düğün evine gelen baba Mehmet K. ve yakınları, damat ve ailesine saldırdı.

29.08.2019 22:11
Düğün evinde bahşiş zarfı kavgası kanlı bitti: 4 yaralı
'Çocuğuma vuramazsınız' dedi, düğün evini birbirine kattı
ERZURUM - Erzurum'da düğün konvoyundan bahşiş zarfı alamaya çalışan Y.K.'nın tokatlanması sonucu düğün evine gelen baba Mehmet K. ve yakınları, damat ve ailesine saldırdı. Kavga da 4 kişi bıçaklanarak yaralandı.
Olay, iki gün önce Erzurum'a bağlı Palandöken ilçesinde ki Harput Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, damat Serhat Ö., sabah saatlerinde gelini Harput Mahallesi'nde ki evlerine getirdi. Bu sırada Y.K., gelin arabasından dağıtılan, içinde para olan bahşiş zarflarının hepsini almaya çalıştı. Bunun üzerine bir kişi Y.K.'yı yakalayarak tokat attı. Ağlayarak eve giden Y.K., durumu ailesine anlattı. Olaya sinirlenen baba Mehmet K., Y.K. ve diğer oğlu Bilal K.'yı yanına alarak düğün evine gitti. Düğün evindekilerle Mehmet K. tartışmaya başladı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Damat ve babası ile Bindal Ö. ve Bekir G. bıçaklanarak, yaralandı.
Bölge Eğitim ve Araştırma ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi
Polis, Y.K. ile birlikte baba Mehmet K. ile ağabey Bilal K.'yi gözaltına aldı.
Düğün evinde bahşiş zarfı kavgası kanlı bitti: 4 yaralı

Mehmet K, Erzurum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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