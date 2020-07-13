Düğün evinde polise saldırı

AFYONKARAHİSAR'da sokak düğünü yapan aileye düğünün sonlandırılması için uyarıda bulunan polis ekibi, alkollü 5 kişinin saldırısına uğradı. Saldırıda 4 polis yaralanırken, 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece yarısı Kanlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekibi, mahallede devam eden sokak düğününü, koronavirüs tedbirleri kapsamında sonlandırmak istendi. Polis ekibi düğün sahibi ve müzisyenlerle görüşürken alkollü bir grup ekibe küfür ve hakaret etti. Alkollü kişiler, sonrasında polislere sandalye ve masalarla saldırdı. Bunun üzerine bölgeye takviye ekip istendi. Saldırganlarla ekipler arasında arbede devam edince bu kez özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle düğün sahibi ile birlikte saldırıya karışan 5 kişi gözaltına alındı.

Olayda masa ve saldalye darbeleriyle yaralanan 4 polis, ambulansta yapılan müdahalelerinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polislerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan bir gencin babası ise çocuğunun olayla ilgisi olmadığını belirterek, serbest bırakılmasını istedi.