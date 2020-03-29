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Düğün fotoğrafçılarına koronavirüs etkisi

Düğün fotoğrafçılarına koronavirüs etkisi MERSİN'de, koronavirüs salgınına karşı yayımlanan genelge ile nişan ve düğün salonlarının kapatılması, düğün fotoğrafçılığı sektörünü olumsuz etkiledi.

29.03.2020 09:51 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:51
Düğün fotoğrafçılarına koronavirüs etkisi

Düğün fotoğrafçılarına koronavirüs etkisi

MERSİN'de, koronavirüs salgınına karşı yayımlanan genelge ile nişan ve düğün salonlarının kapatılması, düğün fotoğrafçılığı sektörünü olumsuz etkiledi. Nisan ayı sonuna kadar çekimleri iptal olan yaklaşık 350 düğün fotoğrafçısının zor günler yaşadıklarını anlatan Mersin Fotoğraf Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Önder Türkmen, Esnaf Destek Paketi'nin şartlarının esnetilmesini istedi.

İçişleri Bakanlığı, yayımladığı genelgeyle tüm düğün ve nişan organizasyonları geçici süreyle durdurdu.Bu durum, birçok kişi gibi düğün fotoğrafçılarını da etkiledi. Salonlarda çalışan fotoğrafçıların tek geçim kaynağı olan düğün ve organizasyonların tedbir amaçlı iptali nedeniyle iş yeri ve ev kirası, personel maaşı, sigortası gideri, kredi kart ödemelerini gerçekleştirmekte zorlandıklarını belirten Türkmen, "Alınan tedbirler önemli ancak biz fotoğrafçılar çok zor günler geçiyoruz. Nisan ayı sonunda yasakların kalkmasının ardından Ramazan ayı nedeniyle esnafımız 1 ay daha iş yapamayacak" dedi.

KREDİ KULLANMA ŞARTLARI AĞIR

Halkbank tarafından verilecek olan 25 bin TL'lik esnafa destek kredisinin başvuru şartların ağır olduğunu ve esnetilmesi gerektiğini ifade eden Türkmen, "Kredi başvurusu için ipotek ve SGK borcu olmaması, KOSGEB'den yararlanmamış olması ve kefil şartı isteniyor. Esnaf kefaletten kullanılan kredilerin ötelenmesi güzel bir önlem olsa da Halkbank tarafından verilecek olan kredilerin başvurusunda daha esnek olunmasını istiyoruz. Gerekirse 25 bin TL değil 10 bin, 15 bin TL verilsin. Bu bizi 2-3 ay idare edecektir. İçinde bulunduğumuz süreci atlatabilmemiz için hükümetimizden destek bekliyoruz" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Mersin, Güncel

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