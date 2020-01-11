Düğün fotoğraflarını kaldıran Hanife Gürdal, kafa karıştıran bir paylaşım daha yaptı

Katıldığı evlilik programlarıyla yıldızı parlayan ve sonrasında başörtüsünü çıkardığı için günlerce konuşulan Hanife Gürdal, düğün fotoğraflarını Instagram hesabından silmişti. Instagram hesabından canlı yayın yapan ve oldukça üzgün olduğu görülen Hanife'ye ayrıldınız sorusu sorulmuştu. Şimdi ise Hanife Gürdal'dan yeni paylaşım geldi.

"BANA SAMİMİYET YETER"

Instagram'ın hikayeler bölümünden paylaşım yapan Hanife, şu ifadeleri kullandı:

"Hatalı olduğunu anlayan bir insanın bunu telafi etme çabasını gördüğümde özür beklemem. Bu bana özürden daha samimi gelir, bana samimiyet yeter"

EVLİ KADINLARI İFŞA ETMEKLE TEHDİT ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir video paylaşan Hanife, eşi ve kendisine gönderilen küfürlü mesajlara bundan sonra nasıl karşılık vereceklerini anlatırken, kocasına çıplak fotoğraf yollayan evli kadınları da ifşa etmekle tehdit etmişti.