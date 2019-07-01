01.07.2019 11:20
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Düğün günü damada kanlı infaz!

İzmir'de bu akşam dünya evine girecek olan damat, kayınbiraderi tarafından kafasına sıkılan kurşunla infaz edildi. Genç çiftin evlenmeden önce cinsel ilişki yaşaması nedeniyle aileler arasında uzun zamandır husumet olduğu iddia edildi.

İzmir 'de bu akşam dünya evine girecek olan damat, kayınbiraderi tarafından kafasına sıkılan kurşunla infaz edildi.

İzmir 'in Konak ilçesine bağlı 1153 Sokakta saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, bu akşam nişanlısı S.G. evlenecek olan Tugay Keser (24), yapılan kına gecesinin ardından geceyi geçirmek için düğünden sonra oturacakları eve gitti.

İddialara göre, saat 07.00 sıralarında Keser'in kayınbiraderi N.G. (24), çiftin oturacakları evin önüne gelerek, eniştesini aradı ve kapı çalışmadığı gerekçesiyle anahtarı aşağıya atmasını istedi.Eniştesinden anahtarı alan N.G., çiftin evine çıkarak yanında getirdiği silahla Tugay Keser'in kafasına bir el ateş etti.

AİLELER ARASINDA HUSUMET İDDİASI

Olayın ardından, silah sesini duyan mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Tugay Keser'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan katil zanlısı N.G., cinayet silahıyla birlikte gözaltına alındı. Öte yandan, genç çiftin evlenmeden önce ilişkiye girdikleri iddiasıyla aileler arasında uzun zamandır husumet olduğu öğrenildi.

Düğün günü damada kanlı infaz!
Kaynak: İHA
Konak , İzmir , 3. Sayfa

YORUMLAR(27)
İZMİİİİİR:Cahil memeleket
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13 9
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AYHAN EKEN:Adam evlenip üstüne düşeni yapmış daha ne.Ayrica ne yapmış zorla mı yapmış.Kiz KENDİ rızası ile yapmış.Biraksaydiniz da yaşasalardı.
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40 4
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ADA:başka bir iş var bu işin içinde
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ANTİBİOTİK:Bence ilişkiye girdiler sonra damat evlenmeden vazgeçti bir müddet sonra ama kız ailesine söyleyince zoraki evlenmek zorunda kaldı damat. Ama damadın niyeti sadece evlenip bir süre sonra boşanmaktı bunu öğrenen kayınbirader bum yaptı. benimkisi sadece senaryo ):
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FERHAT:salakmı lan bunlar nişan yapmışınız söz yapmışınız . . . burda nikahı nişanı yapıyorlar işide görüyorlar düğün olacak zaten neyin kafası bu töbe töbe
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