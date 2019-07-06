06.07.2019 15:07
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Düğün günü kardeşini kaybetti

Düğün günü kardeşini kaybetti

Mersin'in Anamur ilçesinde, Türkay A. (19), ablasının düğün gününde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, Türkay A. (19), ablasının düğün gününde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçeye bağlı Kalınören Mahallesi'nde meydana geldi. Türkay A. (19) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada, Türkay A. yaşamını yitirdi, otomobilde bulunan arkadaşları yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Türkay A.'nın düğün öncesi ölüm haberini alan ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MERSİN
Kaynak: İHA
3. Sayfa

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