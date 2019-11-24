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Düğün konvoyu kana bulandı: 1 ölü, 3 yaralı

Afyonkarahisar'da gelin almaya giden konvoydaki kamyonetin dönüş yolunda devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

24.11.2019 23:30 | Son Güncelleme: 24.11.2019 23:56

Afyonkarahisar'da gelin almaya giden konvoydaki kamyonetin dönüş yolunda devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün Afyonkarahisar-Konya Karayolu 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rıfat Çelik (23) yönetimindeki 03 ABC 296 plakalı kamyonet, karşı şeride geçerek devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Mehmet (24), Mevlüt (21) ve Samet Çelik (20) yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mehmet Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyonettekilerin, konvoyla Işıklar beldesine gelin almaya gittikleri, kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

(Hayati Kanat/İHA)

Düğün konvoyu kana bulandı: 1 ölü, 3 yaralı

Afyon, Güncel

Kaynak: İHA


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