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Düğün konvoyuna motosikletler eşlik etti

Hakkari'nin Biçer Mahallesi'nde ikamet eden Acar ailesinin düğün töreninde gelin-damat arabasına motosikletli gençler eskortluk yaptı.

22.07.2019 14:02 Düğün konvoyuna motosikletler eşlik etti
Hakkari'nin Biçer Mahallesi'nde ikamet eden Acar ailesinin düğün töreninde gelin-damat arabasına motosikletli gençler eskortluk yaptı.

Biçer Mahallesi'nde Siti ve Burhan Acar çifti için iki gün iki gece süren görkemli bir düğün töreni yapıldı. Kırın Mahallesi'ndeki baba evinde alınan gelin, büyük bir araç konvoyu ile Biçer Mahallesi'ndeki düğün töreni alanına getirildi. Bazı gençler, düğün konvoyuna motosikletleriyle eşlik ederek araçların birbirini sollamasına izin vermeyerek örnek bir davranış sergilediler. Yüzlerce kişinin katıldığı düğün törenine davetlilere yöresel yemekler ikram edildi.

Düğün sağdıcı Yaşar Acar, bu mutlu günlerinde yanlarında olan tüm davetlilere teşekkür etti. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
Hakkari, Güncel

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