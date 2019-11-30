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Düğün konvoyunda açılan ateş sonucu bir çocuk yaralandı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde düğün konvoyunda havaya açılan ateş sonucu bir çocuk yaralandı.

30.11.2019 20:24 | Son Güncelleme: 30.11.2019 20:24Düğün konvoyunda açılan ateş sonucu bir çocuk yaralandı
Düzce'nin ilçesinde düğün konvoyunda havaya açılan ateş sonucu bir çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kumluca Mahallesi'nde seyreden bir düğün konvoyundan av tüfeğiyle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu savrulan saçmalar, konvoydaki bir araçta bulunan 11 yaşındaki Emirhan Kalay'a isabet etti.
Karın bölgesine isabet eden saçma ile yaralanan Kalay, Kaynaşlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalay, burada yapılan müdahalesinin ardından ambulansla Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kalay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynaşlı, Güncel

Kaynak: AA

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