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Düğün konvoyunda hatalı sollama yapan şoför 2 kişinin ölümüne 9 kişinin de yaralanmasına neden oldu

Erzurum'da düğün konvoyunda diğer araçları sollamaya çalışan hafif ticari araç, karşı şeritten gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de ağır yaralandı.

21.09.2019 22:31Düğün konvoyunda hatalı sollama yapan şoför 2 kişinin ölümüne 9 kişinin de yaralanmasına neden oldu

Erenler Mahallesinden Hınıs istikametine ilerleyen düğün konvoyundaki hafif ticari araç, önündeki araçları sollamaya çalışırken karşı şeritten gelen bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Bu sırada hafif ticari aracın arkasından gelen düğün konvoyundaki bir başka araç da hafif ticari araca arkadan çarptı.

1 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı 12 kişi ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

1 ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, 3 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. 9 kişinin tedavileri devam ederken, 1 çocuğun ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Erenler, Hınıs, 3. Sayfa, Yaşam

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