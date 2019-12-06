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Düğün konvoyunda havaya ateş eden kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta düğün konvoyunda havaya ateş eden kişi polis ekiplerince yakalandı.

06.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:29
'ta düğün konvoyunda havaya ateş eden kişi polis ekiplerince yakalandı.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Sütçü İmam Mahallesi'ndeki bir düğün salonundan çıkan konvoydan ateş edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri, konvoyu Pınarbaşı Mahallesi girişinde durdurdu.
Yapılan aramada bir araçta kurusıkı tabanca bulundu, ateş ettiği ileri sürülen İ.A. işlemler için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Öte yandan, Yenişehir Mahallesi'nde devriye gezen ekipler, durumundan şüphelendiği M.K'nın (32) üst aramasında bir kurusıkı tabanca buldu.
Her iki silaha el konulurken, şüphelilere idari para cezası işlemi uygulandığı öğrenildi.
Düğün konvoyunda havaya ateş eden kişi yakalandı

Kahramanmaraş, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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