09.07.2019 22:19
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Düğün konvoyunda kaza: 2 yaralı

Düğün konvoyunda kaza: 2 yaralıSAMSUN - Samsun'da düğün konvoyunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Düğün konvoyunda kaza: 2 yaralı
SAMSUN - Samsun'da düğün konvoyunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinden gelini alıp Samsun'daki düğün salonuna dönen düğün konvoyundaki Faruk Sakarya idaresindeki 19 DT 924 plakalı otomobile, plakası tespit edilemeyen bir kamyon çarpıp aynı düğün konvoyunda bulunan Barbaros Polat idaresindeki 55 DJ 353 plakalı midibüsün önüne fırlattı. Kamyonun çarptığı otomobile bu kez de midibüs çarptı. Kazada Emirhan Yıldız ve Umut Sakarya yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazaya sebep olan kamyon sürücüsü ise kayıplara karıştı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Düğün konvoyunda kaza: 2 yaralı
Kaynak: İHA
Samsun, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
22:40   Hatalı sollama yaptı, karşıdan gelen otomobille çarpıştı: 4 yaralı
22:21   - Alacak verecek davası kanlı bitti
22:20   Su dolu kanala düşen araçta, kocasının cesediyle birlikte 25 saat kurtarılmayı bekledi
22:19   Düğün konvoyunda kaza: 2 yaralı
22:15   Astsubay karısını ve kayınbabasını öldürdü, kayınvalidesini ağır yaraladı
22:10   Bekçiyi bıçaklayan suç makinesinden pişkinlik: "Çek çek memleket yakışıklı görsün"
22:09   Komutanın yeni aldığı otomobili alev alev yandı