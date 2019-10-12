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Düğün konvoyunda kaza: 20 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde bir düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 20 kişi yaralandı.

12.10.2019 23:25Düğün konvoyunda kaza: 20 yaralı
Van'ın Erciş ilçesinde bir düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 20 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Erciş-Van karayolu Ebubekir Çiftçi Parkı önünde meydana geldi. Düğün konvoyunda bulunan Ayhan G. yönetimindeki 27 BH 202 plakalı minibüs ile Reis B. yönetimindeki 65 ND 662 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 5'i çocuk 20 kişi yaralandı. Yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Şehit Rıdvan Çevik Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ayhan G., Reis B., Muhammet C., aynı aileden Fesih, Ali, Nurcan, Nazlıcan, Yıldız, Güler, İbrahim, İmran, Hacer, Zühre, Hatice, Emirhan, Esin, Fatma Ç. ile Tuncer Y., Hanifi K. ve Serhat Ç. hastanede tedavi altına alındı. Yaralılarının hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, kazayla ilgi soruşturma başlatıldı. - VAN

Erciş, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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