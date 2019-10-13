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Düğün konvoyunda kaza: 5 yaralı - BOLU

Bolu'da düğün konvoyundaki otomobilin yoldan çıkarak kayalıklara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

13.10.2019 14:29
Bolu'da düğün konvoyundaki otomobilin yoldan çıkarak kayalıklara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre,Düğün konvoyu ile birlikte Mudurnu'dan Göynük istikametine seyreden Melek Aydın idaresindeki 14 AAC 267 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hacımusalar Köyü mevkinde yoldan çıkarak kayalıklara çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte araçta bulunan Ayhan Aydın, Mihriban, Soner ve Musa Odacı yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu ve Bolu'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Konvoyun en önünde bulunan gelin arabası da kazayı duyunca geri döndü.
Hem gelin hem de damat yaralılarla ilgilendiler.
Düğün konvoyunda kaza: 5 yaralı - BOLU

Güncel

Kaynak: AA

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