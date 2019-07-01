01.07.2019 10:37
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Düğün konvoyunda kaza: ölü sayısı 2 oldu

Düğün konvoyunda kaza: ölü sayısı 2 oldu

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Sivas 'ta geçtiğimiz günlerde düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Edinilen bilgiye göre kaza Cumartesi günü Sivas- Erzincan karayolu üzerindeki Kılavuz kavşağında meydana geldi. Kazada S.Ö. yönetimindeki 34 DF 5434 plakalı tır, kavşağa girmekte olan düğün konvoyundaki Berkay Köse (19) yönetimindeki 01 PJ 626 plakalı otomobile çarptı. Aracın sürücüsü B.Köse ve araçta bulunan aynı aileden M. Köse, Ş. Köse ve Aliye Köse ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Sivas Numune Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yaralılardan Aliye Köse burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti.

Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Berkay Köse'de bugün hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı 2 kişi oldu. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - SİVAS
Kaynak: İHA
Sivas , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:15 Bolu merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
12:14 Akyazı'da iş yeri kurşunlandı
12:11 Bakan Akar, Japon mevkidaşı tarafından Askeri törenle karşıladı
12:11 Kocaeli'nde son bir ayda bin 553 adet kenevir ele geçirildi
12:09 Silivri'de zincirleme kaza: 7 yaralı
12:08 AK Parti Gelendost ilçe yöneticisi Eğirdir Gölü'nde kayboldu
12:05 Kaçak mezardan bez parçası çıktı