Düğün konvoyunda otomobil takla attı: 2 yaralı
Düğün konvoyunda otomobil takla attı: 2 yaralı Konya'nın Kulu ilçesinde düğün konvoyunda bir otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
08.03.2020 09:15
Düğün konvoyunda otomobil takla attı: 2 yaralı
KONYA - Konya 'nın Kulu ilçesinde düğün konvoyunda bir otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 18.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu Sanayi Sitesi yanında bulunan bir düğün salonundan çıkan düğün konvoyu Konya Ankara Karayolu üzerinden ilçe merkezi istikametine hareket etti. Bu sırada düğün konvoyunda bulunan N.D. idaresindeki 34 KA 1979 plakalı otomobil, ilçe girişinde kontrolden çıktı ve yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak şarampole takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan yolculardan M.Ü. ve O.D. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
KONYA - Konya 'nın Kulu ilçesinde düğün konvoyunda bir otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 18.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu Sanayi Sitesi yanında bulunan bir düğün salonundan çıkan düğün konvoyu Konya Ankara Karayolu üzerinden ilçe merkezi istikametine hareket etti. Bu sırada düğün konvoyunda bulunan N.D. idaresindeki 34 KA 1979 plakalı otomobil, ilçe girişinde kontrolden çıktı ve yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak şarampole takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan yolculardan M.Ü. ve O.D. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Düğün konvoyunda otomobil takla attı: 2 yaralı
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Haberler
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Haberler
Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti
Haberler
Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu
Haberler
Suudi Arabistan'da devam eden tutuklamaların Kral Selman'ın ölümü nedeniyle yapıldığı konuşuluyor
Haberler
Fenerbahçe'de Zlatko Dalic ismi gündeme geldi
Haberler
Genç kadın, tek cümlelik not bırakıp odunlukta canına kıydı
Haberler
Çobanlık yapan genç, eğitim almadan başladığı dalga sörfünde Türkiye üçüncüsü oldu