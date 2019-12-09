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Düğün konvoyunda tehlikeli yolculuk -

Malatya'da, bir düğün konvoyunda vücutlarının yarısına kadar minibüslerden sarkan gurup, yürekleri ağza getirdi.

09.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:18Düğün konvoyunda tehlikeli yolculuk -

'da, bir düğün konvoyunda vücutlarının yarısına kadar minibüslerden sarkan gurup, yürekleri ağza getirdi. O anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Malatya'da bir düğün konvoyu görenleri şaşkına çevirdi. Düğün arabasının arkasında konvoy oluşturan minibüslerin camlarından çıkan kadınlı- erkekli gurup vücutlarının yarısına kadar camdan sarkması görenleri şok etti. Süratli bir şeklide Malatya- Elazığ karayolunda ilerleyen konvoyda hava sıcaklığının -1 derece olduğu soğuğa aldırmadan camdan çıkarak tehlikeli yolculuk yapan konvoydakiler, zaman zaman trafiği de tehlikeye soktu. 2 minibüsün yan yana yanaşması ve camdan çıkan yolcuların bir birlerine ellerindeki mendillerle vurarak oynadığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.



Malatya, Güncel

Kaynak: DHA

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