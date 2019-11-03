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Düğün konvoyundaki 4 araca 3 bin 652 TL para cezası

KONYA'da, düğün konvoyundaki 4 araca, 'plakalarını kapatmak ve abart egzoz' suçlarından toplam 3 bin 652 TL ceza kesildi.

03.11.2019 19:28Düğün konvoyundaki 4 araca 3 bin 652 TL para cezası

KONYA'da, düğün konvoyundaki 4 araca, 'plakalarını kapatmak ve abart egzoz' suçlarından toplam 3 bin 652 TL  ceza kesildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre yolundaki alt geçit girişinde düğün konvoyu yolu trafiğe kapattı. Sürücülerin bazılarının o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaşması üzerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler. araçları merkez Meram ilçesi Yaka Caddesi'ndeki düğün salonu önünde park halinde buldu. Plakaları kapalı olan 4 araca 'plakalarını kapatmak' ve 'abart egzoz' suçlarından toplamda 3 bin 652 TL ceza kesildi. Araçlar daha sonra otoparka çekildi. Konvoyda drift yapan bir aracın ise arandığı bildirildi.



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Kaynak: DHA

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