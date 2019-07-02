02.07.2019 13:35
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Düğün konvoyundaki driftçilere 10 bin 20 lira ceza

Düğün konvoyundaki driftçilere 10 bin 20 lira ceza

Konya'da düğün konvoyunda eskort olarak yer alan iki otomobil sürücüsüne drift yaptıkları gerekçesiyle toplamda 10 bin 20 lira para cezası uygulandı.

Konya 'da düğün konvoyunda eskort olarak yer alan iki otomobil sürücüsüne drift yaptıkları gerekçesiyle toplamda 10 bin 20 lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, bir düğün konvoyunda eskort olarak yer alan iki otomobilin drift yaptığı görüntülerin sosyal medyada ve basında yer almasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Merkez Meram ilçesi Alakova Mahallesi'nde çekildiği tespit edilen görüntülerden yola çıkan polis, araçların plakalarını ve sürücülerini tespit etti. Sürücüler A.O. ve Ş.Ş.K.'ye "drift yapmak" suçundan 5 bin 10'ar TL olmak üzere toplamda 10 bin 20 TL para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konulurken, araçları da 2 ay boyunca trafikten men edildi. - KONYA
Kaynak: İHA
Konya , 3. Sayfa

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