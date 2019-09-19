Haberler » Güncel » Haber

Düğün konvoyundaki magandalar yakalandı

İSTANBUL'da düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar yakalandı.

19.09.2019 17:05Düğün konvoyundaki magandalar yakalandı
İSTANBUL'da düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar yakalandı.Bir düğün konvoyunda meşale yakıp havaya ateş açan süphelilerin yakalanması için çalışma yapan polis, 6 kişiyi gözaltına aldı.
D-100 Karayolu Sefaköy mevkiinde geçtiğimiz pazar günü bir düğün konvoyunda havaya ateş açıldı
Gelin arabasında ise polis sireni çalındı. Florya'da ise konvoy yolu kesti. Magandalar o görüntüleri çekip sosyal medyada yayınlamıştı. Görüntüler üzerine sivil trafik ekipleri harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği 6 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin, Küçükçekmece Araştırma Büroya sevk edildikleri öğrenildi.



D-100 Karayolu, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:40 Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp, AA'yı ziyaret etti
17:40 Üniversite öğrencilerinden diyarbakır'daki annelere destek
17:40 Şanlıurfa'da 'beyaz altın' hasadı
17:39 Belediye çalışanlarına "kurum kültürü ve aidiyet eğitimi" verildi
17:38 Okul önlerinde denetim
17:38 Sudan'da Beşir rejiminin sembol isimlerinin yargılanması talebiyle gösteri
17:38 Ayaş'ta KOSGEB sertifikası heyecanı