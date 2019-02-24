Düğün Konvoyundaki Otomobil Kaza Yaptı: 1'i Ağır 5 Yaralı

Kaynak: DHA

AYDIN'ın Çine ilçesinde, düğün konvoyunu takip eden otomobil, kavşakta bir başka otomobille çarpıştı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.Kaza, saat 16.30 sıralarında Aydın- Muğla yolu Karpuzlu Kavşağı'nda meydana geldi. Aydın'ın Efeler ilçesinden Çine yönüne giden düğün konvoyundaki Osman Barış Alkan yönetimindeki 06 ZYV 51 plakalı otomobil ile kavşaktan Karpuzlu yoluna girmeye çalışan Osman Köycü yönetimindeki 48 VL 552 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada iki otomobilinde sürücüleri ve Zehra Köycü, Reyhan Köycü ile Ali Testire yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Osman Barış Alkan, Osman Köycü, Zehra Köycü ve Reyhan Köycü'nün sağlık durumunun iyi olduğu, Ali Testire'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.- Aydın