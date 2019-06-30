30.06.2019 02:38
Haberler » Güncel » Haber

Düğün konvoyundaki otomobil TIR'la çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Düğün konvoyundaki otomobil TIR

SİVAS'ta, düğün konvoyundaki otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

SİVAS'ta, düğün konvoyundaki otomobil ile  TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza saat 00.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi yakınlarında, Sivas- Erzincan Çevreyolu üzerinde Kılavuz kavşağında meydana geldi. Sivas'tan Erzincan istikametine giden S.Ö. yönetimindeki 34 DF 5434 plakalı TIR, iddiaya göre düğün konvoyu içerisinde seyir halinde olan ve kavşaktan dönüş yapmak isteyen Berkay Köse (18) yönetimindeki 01 PJ 626 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil refüje çıkarak yan yattı. TIR ise yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki Aliye Köse (48) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar sürücü Berkay Köse ile birlikte kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi ise Numune Hastanesi 'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın ardından düğün konvoyunda bulunan diğer araçlardan inenler, olay yerine koşup yakınlarının durumunu öğrenmeye çalıştı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Sivas
Kaynak: DHA
Sivas , Güncel

Son Dakika Haberleri
03:36 Sokağa el yapımı patlayıcı atıldı
03:23 Aydınlatma direğine çarpan sürücü ağır yaralandı
03:19 Tekstil atölyesindeki yangın(2)
03:17 Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
03:12 Düğün konvoyunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı
03:10 ABD'li Aktör Steven Seagal'ın anlamsız kaprisi herkesi şaşırttı
03:09 Oto hırsızlığı çetesi çökertildi