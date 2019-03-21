21 Mart 2019, 17:26
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Düğün Konvoyunun Önünü Kesen Vatandaşlara, Sahte Para Verdiler

İstanbul'da düğün konvoyunun önünü kesen vatandaşlar, konvoydan atılan zarfları topladı. Büyük heyecanla zarfları açan yaşlılar, zarfların içinden sahte para çıktığını görünce hayal kırıklığı yaşadı.

İstanbul Sultanbeyli'de düğün konvoyunun önünü kesen yaşlı adamlar, konvoydan atılan dolar ve euroları görünce büyük sevinç yaşadı. Ancak daha sonra paraların sahte olduğunu anlayan vatandaşlar, hayal kırıklığına uğradı.

ZARFLARIN İÇİNDEN SAHTE PARA ÇIKTI

Olay Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Petrol Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki düğün konvoyunun önünü kesen yaşlı adamlar, konvoydan atılan zarfları topladı. Zarfların içerisinde 1 adet 100 dolar, 2 adet de 50 dolar olduğunu gören yaşlı adamlar sevinçle birbirine baktı. Ancak paraları toplayan vatandaşların yaşadıkları sevinç kısa sürdü. Paraların sahte olduğunu öğrenen vatandaşlar büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Sultanbeyli, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel



YORUMLAR (13)
POLOP: 70 yaşında sizin neyinize lazım camide olmanız lazım.
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ŞEREF: Bunlar makarna için Ülkeyi Mültecilere satanlar değil mi bak bak.
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KARAN: Utanma yok arlanma yok yaşına başına bakma yok kim daha çok verdi onların eteğini öper bunlar ve milyonlarca bunlar gibi yüzsüz var Türkiye’de. TÜRK MİLLETİ ONURLUDUR ŞEREFLİDİR ARAP ARTIĞI BİR MİLLET DEĞİLDİR AKLIMIZI BAŞIMIZA ALALIM ŞU CAHİL SÜRÜSÜ İLE MİLLETİMİZİ BİR TUTMAYALIM
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ÇİN MALI DÜRBÜNLÜ: Eskiden genler yada çocuklar yapardı bu işleri. Yaşlı başlı adamsınız neyinize yol kesmek. Gerçi elde avuçta yok. Bir kilo patates soğan parası gelse kar kardır gözüyle bakmıştır ama emin olun o evlenen de bir kilo patates soğan parası biriktire biriktire düğün yapmıştır. Size veremez yada vermez
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JANDARMA: 100 lük dolar 50 likler euro.
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