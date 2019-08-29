Haberler» Güncel» Haber

Düğün magandaları korkuttu

NİĞDE'nin Alltunhisar ilçesindeki sokak düğününde tabancayla havaya ateş açılması sırasında çekilen görüntüler, yayınlandığı sosyal medyada tepki çekti.

29.08.2019 12:48 Düğün magandaları korkuttu
NİĞDE'nin Alltunhisar ilçesindeki sokak düğününde tabancayla havaya ateş açılması sırasında çekilen görüntüler, yayınlandığı sosyal medyada tepki çekti.
Olay, Niğde'nin Altunhisar ilçesindeki Keçikalesi beldesinde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre sokak düğününe katılanlar tabancayla havaya defalarca ateş etti. Çocukların da bulunduğu düğündeki görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Beldede geçen hafta Latif Arı'nın havaya ateş açan düğün magandaları tarafından yaralandığı öğrenildi.


Niğde, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:56   Denetimli hükümlüler ile temizlik seferberliği
14:56   "2020 için hedef 1 milyon 400 bin ton kömür çıkarmak"
14:56   30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru
14:56   22. Geleneksel Topçam Şenlikleri
14:55   Rektör Aydın: "Ağustos ayı Türklerin sefer ve zafer ayıdır"
14:55   Rusya'da kadının yumurtalıklarından 25 kilogram tümör çıkarıldı
14:54   Kütahya'da yükümlü ve hükümlüler parkları temizledi