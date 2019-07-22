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Düğün magandası 2 kişiyi vurdu

KÜTAHYA'nın Emet ilçesine bağlı Doğanlar Köyü'nde, açık alanda yapılan düğünde tüfekle rastgele ateş açan B.K.(23), 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

22.07.2019 12:16 Düğün magandası 2 kişiyi vurdu
KÜTAHYA'nın Emet ilçesine bağlı Doğanlar Köyü'nde, açık alanda yapılan düğünde tüfekle rastgele ateş açan B.K.(23), 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. B.K., jandarma tarafından gözaltına alındı
Olay, geçen cumartesi gecesi Doğanlar Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.K. düğünün yapıldığı açık alana gelip, yanında getirdiği tüfeği rastgele ateşledi. Tüfekten çıkan saçmalar, düğünde kamera kaydı yapan Ali Eroğlu(37) ile köy muhtarının oğlu Rıza Narşap'a(37) isabet etti. Eroğlu ve Narşap, çağrılan ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. B.K. da jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
Tedavi altında tutulan yaralı Ali Eroğlu, arkadaşı ile sohbet ettiği sırada silah sesi duyduğunu ve bir anda yere yığıldığını anlatarak, "Arkadaşla sohbet ediyorduk. Bir anda bacaklarımda büyük acı hissettim. Kanları görünce vurulduğumu anladım" dedi. Rıza Narşap da "Eğlence devam ediyordu. Silah sesiyle birlikte acı duyup, yere yığıldım. Ne olduğunu anlayamadım. Zanlıya gerekli ceza verilmeli" diye konuştu.
Sorgusu süren B.K.'nin bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.


Kaynak: DHA
Emet, Güncel

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