Düğün magandası kurşunuyla 19 yıl yaşayan Reyhan'dan dikkat çeken paylaşım Samsun 'da, 20 yıl önce, yakının düğününde maganda kurşunuyla vurulan ve doktorların 'öldü' diyerek, ameliyat masasında bıraktığı ileri sürülen Reyhan Öztürk (40), görevli hemşirenin nefes aldığını fark etmesi sonucu yaşama tutundu. Geçen yıl yapılan ikinci ameliyatla vücudundaki kurşundan kurtulan Öztürk, memleketi Samsun'da dün maganda kurşunuyla yaşamını yitiren Aşkın Gazan (28) için Facebook sayfasından yaptığı "3 TL'lik bir mermeriyle ne erkek olunur. Ne adam olunur ne de hava atılır. Ama o 3 üç TL'lik kurşunla bir can yok olur" paylaşımı ile dikkat çekti.Çarşamba ilçesinin kırsal Meşelidağ Mahallesi'nde, Reyhan Öztürk, 1999 yılında ailesi ile birlikte yakınlarının düğününe gitti. Öztürk, oyunun bitmesinin ardından sandalyesine otururken düğünde atılan maganda kurşununun isabet etmesiyle yere yığıldı. Ailesi tarafından otomobille Çarşamba Devlet Hastanesi'ne götürülen Öztürk'ün karaciğerini delen kurşunun kalp ile akciğer arasında kaldığı belirlendi. Öztürk, Samsun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyata alınan Öztürk, iddiaya göre 'Öldü' denilip, doktorlar tarafından ameliyat masasında bırakıldı. Görevli hemşirenin nefes aldığını fark etmesi üzerine Öztürk'ün ameliyatına devam edildi. Ancak vücuduna isabet eden kurşun riskli olduğu için çıkartılamayan Öztürk, ameliyatın ardından Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Burada 10 gün boyunca tedavi gören Öztürk, daha sonra vücudundaki kurşunla yaşamak zorunda kaldı ve taburcu edildi. Öztürk, daha sonra gittiği diğer hastanelerde de 'Bu kurşunun çıkartılması için ameliyata girersen sağ çıkma şansın yok' yanıtını aldı. Bir süre sonra tedavi için İstanbul'a giden Reyhan Öztürk, burada kalıp, iş bulup, 2005 yılında evlendi.MİNİBÜS KAZASINDA BELDEN AŞAĞISI FELÇ OLDUÖztürk 1 haftalık evliyken bindiği yolcu minibüsünün kaza yapması sonucu ağır yaralandı. Kazadan sonra belden aşağısı tutmayan Reyhan Öztürk, 5,5 ay sonra yapılan ameliyatın ardından tekrar ayağa kalktı. Sağlığına kavuşan Öztürk, aşçı olan eşinin işi nedeniyle Muğla'nın Dalaman ilçesine taşındı. 6 yıl önce eşinden boşanan Öztürk, 11 yaşındaki oğlu Poyraz Akyıldız ile birlikte yaşamaya başladı. Vücudundaki kurşun nedeniyle kalp ritim bozukluğu ve nefes darlığı şikayeti yaşayan Öztürk, geçen yıl İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan tetkiklerin sonucunda kurşunun alınabileceği ancak riskli bir ameliyat olacağı söylendi. Kararından vazgeçmeyen Öztürk, yüzde 1 yaşama şansı verilmesine rağmen bıçak altına yattı. 8 saat süren operasyonundan ardından sağlığına kavuşan Reyhan Öztürk, Dalaman'a döndü.SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMReyhan Öztürk, Samsun'un Ayvacık ilçesinde dün düzenlenen asker eğlencesinde, kimin tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun kalbine isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Aşkın Gazan (28) için sosyal medyadan yaptığı yorum ile dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan haberin altına ameliyattan çıkarılan kurşunun fotoğrafını koyan Öztürk, "Bu kurşun 19 sene sonra yüzde 1 ihtimalle ameliyata girip çok şükür ölmeden ciğerimden çıkarılan kurşun. Siz bunu küçük görüyorsunuz. Acısını bilseniz, aklınız çıkar. Bırakın şu silahları Allah aşkına" yazılı paylaşımda bulundu.Konuyla ilgili konuşan 'Öztürk, "Sadece gencin ölümüne değil, ben bu olayı duyduğumda hep aynı tepkiyi veriyorum. Doğrudan kendi yaşadıklarım aklıma geliyor. Beni seven insanların yaşadıkları aklıma geliyor. Kendimce gücüm yettiğince insanlara mesaj vermek istiyorum. 3 TL'lik mermiyle ne erkek olunur, ne adam olunur ne de hava atılır. Ama o 3 üç TL'lik kurşunla bir can yok olur. Bir ailenin ocağına ateş düşer. Sosyal medya üzerinde bu tür haberler gördüğüm zaman aynı yorumda bulunuyorum. Son 1 yıldır bir şeyler yapmak istiyorum. Ancak maddi ve manevi gücüm yok" dedi.