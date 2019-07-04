04.07.2019 16:59
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Düğün sahibi konuklarına sahte rakı ikram etti, faciadan dönüldü

Düğün sahibi konuklarına sahte rakı ikram etti, faciadan dönüldü

İzmir'in Bergama ilçesinde, düğünde sahte içki ikram edildiği ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda adeta facianın eşiğinden dönüldü.

İzmir'in Bergama ilçesinde, düğünde sahte içki ikram edildiği ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda adeta facianın eşiğinden dönüldü. Operasyonda, 82 şişe sahte rakı ele geçirildi, düğün sahibine ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Bergama ilçesi Pınarköy Mahallesinde meydana geldi. Düğün sahibi S.K, iddialara göre gelen konuklara sahte rakı ikram etti. Daha sonra ise bu durum jandarma ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelen jandarma, belirtilen adresteki 82 şişe sahte rakıya el koydu. Düğün sahibi S.K'ya ise 6 bin 732 lira idari para cezası kesildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ise facianın önüne geçti.

Mersin'de son bir hafta içerisinde 7 kişi sahte içkiden hayatını kaybetmişti. - İZMİR
Kaynak: İHA
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