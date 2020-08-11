Düğün salonları denetimi devam ediyor

Korona Virüs (Covıd-19) tedbirleri kapsamında, Adıyaman'da düğün salonlarına yönelik zabıta ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile polis ekipleri, şehir genelindeki düğün salonlarını sürekli denetliyor. Denetimlerde, ekipler sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimlerde, sosyal mesafe kuralına göre masa sandalye düzeni ve oyunların temassız olması konusunda uyarılıyor.

Denetimlere ilişkin alınan önlemlerden bahseden yetkililer, "İlk etapta salon sahibinin aldığı önlemler bizim için önemli. Kapı girişinde gelen davetlilerin ateş ölçümü yapılıyor mu, kapı girişinde gerekli dediğimiz kurallara uyuluyor mu, davetliler ellerini dezenfekte ederek içeriye giriyor mu, salonda masalar arası 1 buçuk metre mesafe, sandalyeler arası 60 santim mesafeye uyuluyor mu? Her masada dezenfektan var mı, bütün bunları gözden geçiriyoruz. Ayrıca maske değiştirdikten sonra attıklarına dair bir maske atık kutusu olup olmadığını kontrol ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN