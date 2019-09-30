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Düğün salonu müstecileri: "Yeniden ihale iddiaları gerçeği yansıtmıyor"

Kütahya'da belediyeye ait 'düğün salonlarının yeniden ihaleye çıkartılacağı' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

30.09.2019 15:54Düğün salonu müstecileri:
Kütahya'da belediyeye ait 'düğün salonlarının yeniden ihaleye çıkartılacağı' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Masal, ZZ, Atakent, Eyvanlı Köşk, Gala ve Yeşilbahçe düğün salonlarının müstecirleri ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan müstecirler, "Başkan Alim Işık ile yaptığımız görüşmede, Sayıştay denetçilerinin belediyeye ait 420 iş yerinin yasa gereği ihale çıkartılacağını ancak hiç bir müstecirin mağdur edilmeyeceğini ifade etti. Başkan, düğün salonu işletmecilerinin, 2020 yılı için rezervasyon yapmalarında herhangi bir engel olmadığını dile getirmiştir" dediler. - KÜTAHYA

Alim Işık, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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