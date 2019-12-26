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Düğün salonu önündeki cinayetin sanığına müebbet istemi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 5 yıl önce bir düğün salonu önünde 2 grup arasında çıkan kavgada Murat Torun'un bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili Yargıtay'dan dönen davada mütalaasını veren savcı, yargılanan 3 kişiden Rıza Turgut'un cezasını az bularak müebbet hapis verilmesini istedi.

26.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:02 Düğün salonu önündeki cinayetin sanığına müebbet istemi

BURSA'nın ilçesinde, 5 yıl önce bir düğün salonu önünde 2 grup arasında çıkan kavgada Murat Torun'un bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili Yargıtay'dan dönen davada mütalaasını veren savcı, yargılanan 3 kişiden Rıza Turgut'un cezasını az bularak müebbet hapis verilmesini istedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 Mayıs 2014 tarihinde bir düğün salonu önünde iki grup arasında çıkan kavgada Murat Torun, bıçaklanarak hayatını kaybetti. Cinayetin ardından tutuklanan Halis K.'ye müebbet ve 16 yıl, Rıza Turgut.' ye 21 yıl 6 ay hapis ve 2 bin 400 lira para cezası, Salih G.'ye ise 17 yıl hapis cezası verildi. Temyize gönderilen dosya Yargıtay tarafından bozuldu. Sanıklara verilen cezanın az olduğu kanaatine varan Yargıtay, dosyayı bozarak İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Murat Torun cinayetinin 3 sanığı İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkarıldı. Sanık Rıza Turgut hakkında mütalaasını açıklayan savcı, müebbet hapis cezası verilmesini istedi. Sanıklar kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmezken, karar duruşması 13 Şubat 2020 tarihine ertelendi.



Murat Torun, İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA

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