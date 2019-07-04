Düğün sezonu başladı Elbiseniz hazır mı?

Düğünlerde şıklığıyla göz doldurma hayali kuranlar için Morhipo MAG ekibi sezonun trendlerini sıralıyor.

Yaz aylarının gelişiyle peş peşe düğün organizasyonları başladı. Bu dönemde en az gelin ve damat kadar heyecanlı olan davetliler için ise en kritik konulardan biri doğru elbiseyi seçmek oluyor. Doğru elbise seçiminde, düğünün gerçekleşeceği mekan oldukça belirleyici bir rol oynuyor. Kır düğününden plaj düğününe, şık bir otel salonundan manzaralı bir terasa kadar pek çok farklı mekanda düğün yapılıyor. Peki mekana göre elbise seçiminde nelere dikkat edilmeli?

Yazın favorisi pastel tonlar

Yaz düğünlerinin favori mekanları arasında plajlar geliyor. Bu sene ön planda olan pastel tonlarından seçeceğiniz bir elbiseyle plaj düğünlerinde göz kamaştırabilirsiniz. Bu düğünlerde rahat hareket edebilmek için özellikle uçuşan elbiseleri tercih edebilir, doğal çiçekler ve tül aksesuarlar kullanarak da fark yaratabilirsiniz.

Romantikler için dantel elbiseler

Bir kır düğününe davetliyseniz, mekanın romantizmine uygun bu senenin trendi dantel elbiseleri tercih edebilirsiniz. Ayrıca uçuşan elbiselerin yanı sıra romantikler için bu sene oldukça fazla mevcut olan çiçekli kumaşlar ve volanlı tasarımlar da bu düğünler için de biçilmiş kaftan!

Sade elbiseye dikkat çekici aksesuarlar

Davetli olduğunuz düğün İstanbul'da boğaz manzaralı terastaysa sade bir elbise modelini tercih ederek, onu dikkat çekici aksesuarlarla kombinleyebilirsiniz. Eğer şık bir otel düğününe gidecekseniz seçiminizi abiye elbiselerden yana kullanabilirsiniz. Unutmayın, bu sene tüllerin, dantellerin ve volanlı modellerin revaçta olduğu bir sene.