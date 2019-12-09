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"Düğün ya da Davul" oyunu Menemen de sahnelendi

Menemen'de sanatın her dalına verdiği destek ile farkını ortaya koyan Menemen Belediyesi, 8. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali kapsamında "Düğün ya da Davul" oyununu Menemenli sanatseverlerle buluşturdu.

09.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:17

6- 16 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan 8. Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında Seferihisar Ulaşım Köy Tiyatrosu(SEFTİT) tarafından sahnelenen "Düğün ya da Davul" tiyatrosu Menemenli seyircilerle buluştu.

Bileklerinde kırmızı kurdeleyle sahneye çıktılar

Düğün ya da Davul, 21. yüzyıl koşullarında dahi ülkemizde değişmeyen eşitlik, özgürlük, kadın-erkek ilişkileri, evlilik sorunları ve yönetenlerin arkasına saklanan çıkarcı insanların istedikleri gibi yaşayabilme çabasını anlatırken, buna rağmen 'Vur patlasın, çal oynasın yaşaya halkın' gerçeğini de sorguluyor. 2 perde olarak sahnelenen oyunda, oyuncular çocuk gelinlere dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için sahneye sağ bileklerine kırmızı kurdele bağlayarak çıktı.

Oyunu Menemenli sanatseverlerle birlikte izleyen Başkan Yardımcısı Halil Akbulut, oyundan sonra sahneye çıkarak oyuncuları tebrik etti, plaket ve çiçek sundu. Nitelikli sanat anlayışı ile sanata ve sanatçıya verdiği değeri her zaman ortaya koyan Menemen Belediyesi bu tür sanat faaliyetlerini düzenlemeye bundan sonra da devam edecek.


Menemen Belediyesi, İzmir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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