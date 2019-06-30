30.06.2019 01:30
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Düğün yeri savaş alanına döndü; 11 yaralı

Düğün yeri savaş alanına döndü; 11 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada 11 kişi yaralandı.

Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bir düğünde alkollü olduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavga dönüştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet güçleri ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çıkan kavgada 11 kişi yaralandı. Tarafların taş ve sopa kullandığı kavgada yaralanan kişiler sağlık ekipleri tarafından Gebze ve Darıca 'da bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 2 kişi olay yerinde gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Gebze , Kocaeli , 3. Sayfa

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