Haberler » 3. Sayfa » Düğün yolunda feci kaza: 4 ölü, 4 yaralı - Haber

Düğün yolunda feci kaza: 4 ölü, 4 yaralı

Çorum'da hafif ticari araç ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

23.11.2019 22:19 | Son Güncelleme: 23.11.2019 22:24Düğün yolunda feci kaza: 4 ölü, 4 yaralı
'da hafif ticari araç ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin düğüne geldikleri öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum- karayolunda sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile bir minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari araç hurdaya dönerken, minibüs devrildi. Kazada, 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla İskilip ve Çorum'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Çorum-İskilip karayolu trafiğe kapanırken, metrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

İskilip, Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:05 Şarampole devrilen otomobil sürücüsü yaralı kurtarıldı
23:04 Çatalca'da 18 sokak hayvanının zehirlenerek öldürüldüğü iddiası
23:03 Panelvan minibüs bariyerlere çarptı: 1 yaralı
22:58 Antalya'da jandarmadan 3,5 milyon liralık uyuşturucu baskını
22:45 Düğün yolunda kaza: 4 ölü, 4 yaralı
22:37 İzmir'de 14 yaşındaki bir çocuk cinayet işledi
22:12 Son dakika: Çorum'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
18:52 UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
18:31 İzmir'de bir kişi evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
11:53 Yere düşen yaşlı amcanın cebindeki parayı çalan zanlı yakalandı
11:42 Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok
23.11.2019 23:15:43