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Düğün yolunda feci kaza: 4 ölü, 4 yaralı

Çorum'da hafif ticari araç ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

23.11.2019 22:25 | Son Güncelleme: 23.11.2019 22:25Düğün yolunda feci kaza: 4 ölü, 4 yaralı

'da hafif ticari araç ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin düğüne geldikleri öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum- karayolunda sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile bir minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari araç hurdaya dönerken, minibüs devrildi. Kazada, 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla İskilip ve Çorum'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Çorum-İskilip karayolu trafiğe kapanırken, metrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Muhammed Muttalip Yalçın - Tugay Göktürk/İHA)


İskilip, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

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