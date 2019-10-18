DüğünBuketi.com, 10 Milyon TL Değerleme ile Aldığı Yatırımı Kutladı

Her yıl evlenecek binlerce çiftin, düğün firmalarından fiyat teklifleri alarak seçim yapmalarını sağlayanDüğünBuketi.com, 10 milyon TL değerleme ile yapılan yeni yatırım anlaşmasını, İzmir'de düzenlenen bir yemek ile kutladı.

Manej Urla'da gerçekleşen geceye, Atanova Ventures kurucusu ve lider yatırımcıAtakan Atalar, Atanova VenturesYönetim Kurulu ÜyesiElif Alkan, Startupfon.com melek yatırımcılarındanDoruk Palave melek yatırımcıDeniz Güvenenile birlikte tüm Düğün Buketi çalışanları katıldı. DüğünBuketi.com kurucusu ve CEO'suBilgehan Yılmaz, yöneticilerdenEda Yılmazvekurucu ortağı ve ilk yatırımcısıKaan Yılmazgeceye birlikte katıldı.

Gecede konuşma yapan kurucu ortak ve CEOBilgehan Yılmaz"DüğünBuketi.com bundan 4 yıl önce 3 kişinin gayretiyle başladı. Bugün burada kocaman bir aile olduk. Biz biliyoruz ki daha da büyüteceğimiz bu ailede, aramıza katılan yeni yatırımcı ve yeni çalışanlarımızla daha birçok başarıya imza atacağız." dedi.

DüğünBuketi.com'unilk yatırımcısı olan Kaan Yılmaz; "Şirketimizin başarısını mümkün kılan birinci olgu, birbirimize duyduğumuz güvendir. Biz başaracağımızdan hiçbir zaman şüphe duymadık ve çalışkanlığımızdan ödün vermedik. Ne mutlu ki bugün diğer yatırımcılar da aynı güvenle yanımızda." sözleriyle geceye katılan tüm DüğünBuketi ailesine teşekkürlerini iletti.

Bilgehan Yılmaz,bugünlere gelmelerini sağlayan tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek sözü, Atanova Ventures kurucusu ve lider yatırımcı Atakan Atalar'a bıraktı.

Atakan Atalar DüğünBuketi.com'u, Bilgehan Bey ile tanışmadan uzun bir süre önce izlemeye başladıklarını ve başarılı grafiklerini incelediklerini iletti. Ancak işin finansal ve istatistik boyutları haricinde, çalışma prensipleri ve çalışma ortamının da kendisi için çok önemli olduğunu ileten Atalar, Düğün Buketi ailesini tanıdıklarında yatırım yapma konusunda ikinci defa düşünmediklerini iletti. "Biz Bilgehan Bey'in vizyonuna ve işindeki uzmanlığına güvenerek bir yola çıktık. Her gün bu yolda daha da emin adımlarla ilerliyoruz. Birlikte birçok planımız var. Yurtdışında yeni yatırımlara atılacağız, daha çok çalışacağız ve her şey dahada güzel olacak" sözleriyle Düğün Buketi ailesine olan güvenini aktaran Atakan Atalar, tüm Düğün Buketi ailesini tebrik etti.

Startupfon.com melek yatırımcılarından Doruk Pala, ""Başta Bilgehan Bey olmak üzere, buradaki ekibe ve projenin gücüne inanıyorum. Şimdiye kadarki veriler de haklı çıkacağımızı gösteriyor. Globalde başarılı olacak bir projenin parçası olmaktan mutluyum. " diyerek gecede yer alan herkesi tebrik ettiğini iletti.

Melek yatırımcılardan Deniz Güvenen ise yatırımı şu sözleriyle kutladı: "DüğünBuketi.com'u izlemeye başladığımız dönem, hızlı bir büyüme olduğunu gördük. Dört yıl gibi kısa bir sürede, bu sektörde böyle bir başarı kazanmak kolay değil. Ekibin bundan sonra da çok güzel hedefleri var. Hedefler gerçekleşirken yatırımcı olarak bu işin bir parçası olmaktan mutluluk duyacağım."

Konuşmalar ardından İzmir, İstanbul ve Ankara'da 2019 2. ve 3. çeyrek satış birincilerine ödülleri dağıtıldı. Çeyrek satış birincilerine ödüllerini ileten DüğünBuketi.com Satış DirektörüSıla Havva Karakoç, sektördeki başarılarının her dönemde bir öncekinden 3 katı ciro ile ivme kazandığını ileterek, bu grafiğin katlanarak artmasını hedeflediklerini iletti. Bu başarıyı sağlayan satış ekibine, sahne arkasında bu başarıyı destekleyen içerik ekibi ve müşteri hizmetleri ekibine de teşekkürlerini ileten Karakoç, "DüğünBuketihızlı ama güvenli adımlarla ilerliyor. Satış hedeflerimizi aynı ivme ile sürdürmeye devam edeceğiz. Ekibime ve tüm DüğünBuketi ailesine sonsuz teşekkürler." dedi.

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Düğünbuketi.com Nasıl Çalışıyor?

DüğünBuketi.com,evlenecek çiftlerle düğün mekanı ve organizasyon firmalarını online olarak buluşturan bir platformdur. Çiftler ücretsiz olarak bu online hizmetten yararlanırken, düğün firmalarının sisteme katılabilmeleri için ücretli üye olmaları gerekiyor. Her yıl her dört çiftten biri DüğünBuketi.com aracılığıyla hayallerindeki düğünü gerçekleştiriyor.