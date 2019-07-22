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Düğünde 2 kişiyi yaralayan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Doğnalar köyünde düğünde tüfekle rastgele ateş açması sonucu biri gazeteci 2 kişiyi yaralayan şüpheli serbest bırakıldı.

22.07.2019 20:05 Düğünde 2 kişiyi yaralayan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Doğnalar köyünde düğünde tüfekle rastgele ateş açması sonucu biri gazeteci 2 kişiyi yaralayan şüpheli serbest bırakıldı.

Doğnalar köyünde düğünde tüfekle rastgele ateş açarak biri gazeteci 2 kişinin yaralanmasına neden olan B.K. (23), jandarmada ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çeşitli suçlardan sabıka kaydı bulunduğu öğrenilen B.K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

B.K.'nın düğünde rastgele ateş etmesi sonucu gazeteci Ali Eroğlu (37) ile arkadaşı Rıza Narşap (37) isabet saçmalarla yaralanmıştı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Kütahya, Emet, 3. Sayfa

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