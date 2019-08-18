Haberler» 3. Sayfa» Haber

Düğünde atılan havai fişek ormanlık alanda yangın çıkardı

Düğünde atılan havai fişek ormanlık alanda yangın çıkardıİZMİR - İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir düğünden atılan havai fişek ormanlık alana düşerek yangın çıkardı.

18.08.2019 00:18
Düğünde atılan havai fişek ormanlık alanda yangın çıkardı
Düğünde atılan havai fişek ormanlık alanda yangın çıkardı
İZMİR - İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir düğünden atılan havai fişek ormanlık alana düşerek yangın çıkardı. Çıkan yangın mahallelinin traktör ve su tanklarıyla müdahalesi sonucu söndürüldü.
Yangın, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Yeşil Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir düğünden atılan havai fişeklerin tutuşturduğu ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu büyük panik yaşayan mahalleli zaman kaybetmeden traktör ve su tanklarıyla yangına müdahale etti. Yapılan müdahale sonucunda yangın söndürülürken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince olay yerinde soğutma çalışmaları başlatıldı.
Düğünde atılan havai fişek ormanlık alanda yangın çıkardı

Gaziemir, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:07   Xanthos Antik Kentini tehdit eden yangın söndürüldü
01:02   Kamyonun sürücü kabininin üstünde tehlikeli yolculuk kamerada
00:59   Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı
00:58   Tekirdağ'da 75 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı
00:56   Sanayide kokutan yangın
00:55   TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
00:53   Kumluca'da orman yangını