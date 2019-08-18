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Düğünde atılan havai fişek yerde patladı: 2 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir düğünde atılan havai fişeğin yerde patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

18.08.2019 22:44
Düğünde atılan havai fişek yerde patladı: 2 yaralı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir düğünde atılan havai fişeğin yerde patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Turgutlu Ergenekon Mahallesi'ndeki bir düğünde atılan havai fişek bilinmeyen bir nedenle yerde patladı.
Patlama sonucu davetliler Sebahattin Kanık (57) ile Tayfure Canseven (50) yaralandı.
Yaralılara ilk müdahale düğün salonundan bulunan bir doktor tarafından yapıldı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Düğünde atılan havai fişek yerde patladı: 2 yaralı

Ergenekon Mahallesi, Turgutlu, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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