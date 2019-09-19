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Düğünde atılan leblebi yüzünden öldürüldü

ADANA'da, gittiği düğünde başına leblebi atılan Sabahattin Narin çıkan kavgada av tüfeğiyle vurularak, öldürüldü.

19.09.2019 11:15Düğünde atılan leblebi yüzünden öldürüldü
ADANA'da, gittiği düğünde başına leblebi atılan Sabahattin Narin çıkan kavgada  av tüfeğiyle vurularak, öldürüldü.
Olay, 15 Eylül'de Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte düğüne giden Sabahattin Narin'in başına leblebi atıldı. Öfkelenen Narin, leblebiyi Abdülkadir S.'nin attığını söyledi. Narin ile S. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yanlarındakiler tarafından sakinleştirilen ikili ertesi gün yeniden karşılaştı.
Aynı nedenle tekrar çıkan kavgada S. yanında getirdiği av tüfeğini, Narin'e ateşledi. Ağır yaralı olarak özel hastaneye kaldırılan Sabahattin Narin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından Abdülkadir S.ile Selim Ö. ve Doğan B.'yi gözaltına aldı. Abdülkadir S. polisteki sorgusunda, Narin'in 2 kavgada da kendisine silah çektiğini iddia etti. Sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

-GÖRÜNTÜ



Yüreğir, Eylül, Güncel

Kaynak: DHA

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