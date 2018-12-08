08 Aralık 2018, 14:52
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Düğünde Çıkan Halay Başı Kavgasında Tekme ve Yumruklar Havada Uçuştu

Şanlıurfa'da bir düğünde pistte tüm hünerlerini sergileyen ve daha sonra halayın başına geçen genç, düğündeki diğer davetliler tarafından tekme tokat dayak yedi.

Şanlıurfa'da düğün halayla başladı. Olayla devam etti. Pistte tüm hünerlerini sergileyen genç düğüne katılan diğer gençlerden dayak yedi. Kadınlar çocuklar kavganın arasında kaldı.

KIRMIZI KAZAKLI GENÇ PİSTTE TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE TOPLADI

Şanlıurfa'da bir düğünde halay tüm coşkusuyla sürerken kırmızı kazaklı genç elinde mendille piste çıktı. Gözler bir anda ona çevrildi.

DÜĞÜNDE ROL ÇALMASINA ÖFKELENİP TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR

Tüm hünerlerini sergileyen genç daha sonra yeniden halayın başına geçti. Yine herkesten rol çaldı. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Diğer gençler tekmelerle yumruklarla saldırdı. Düğün salonu bir anda karıştı. Kadınlar çocuklar o kavganın arasında kaldı. Kavgayı düğüne katılanlar güçlükle ayırdı.

İşte düğünde yaşanan o arbededen kareler;

Şanlıurfa
08 Aralık 2018 Cumartesi 14:52



YORUMLAR (8)
:): çekme halay başını derken, böyle bir dert ile bir insanın hallenmesi hiç aklıma gelmemişti. . .
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İSMET ALICIOĞLU: orada alfa erkek yokmu alfadan izin almadan hiraşi düzeni bozamassın
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X: cahiller ordusu
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VATANDAŞ..: hakketen bunlar adam olmaz. . .
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RASTKO: o kadar dayak yedi gerdeğe girse bari
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