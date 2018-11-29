Düğünde Çocuğun Ölümüne Neden Olan Sanığa Hapis

29 Kasım 2018 Perşembe 16:37



29 Kasım 2018 Perşembe 16:37

Burdur'un Bucak ilçesindeki oğlunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu çocuğun ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Mustafa E, sanık ve müşteki avukatları katıldı.Duruşmada, söz verilen sanık Mustafa E, vicdanının rahatsız olduğunu, öldürme kastının bulunmadığını söyledi.Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mustafa E'ye "olası kastla öldürme"den 16 yıl 8 ay, "ruhsatsız ateşli silah veya mermi bulundurma ve taşıma" suçundan da 10 ay hapis ile 500 lira idari para cezası verdi.Yüreğil köyünde 11 Ağustos gecesi açık alandaki düğünde havaya ateş açılması sonucu başından yaralanan ortaokul öğrencisi Furkan Toprak (13), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.