Haberler» 3. Sayfa» Haber

Düğünde 'çok oynadınız' kavgası sokağa taştı

Hatay'da bir düğünde taraflar arasında 'çok oynadınız' kavgası çıktı.

24.08.2019 09:51 Düğünde 'çok oynadınız' kavgası sokağa taştı
Hatay'da bir düğünde taraflar arasında 'çok oynadınız' kavgası çıktı. Sokağa taşan kavga sonrası gelinle damat salondan erken ayrıldı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesi kent merkezinde bulunan bir düğün salonunda gelin ve damat yakınları arasında 'siz çok oynadınız' tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. İhbar üzerine düğün salonuna çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri tarafları güçlükle yatıştırdı. Bu sırada gerginliğin devam etmesi üzerine gelin ve damat salondan erken ayrıldı.

Yaralananın olmadığı 'çok oynadınız' kavgasının ardından taraflarda salondan ayrıldı. - HATAY

kavga, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
09:55   (Özel) Kartal'da camilere dadanan hırsız kamerada
09:55   Polise havai fişekle saldıranlara ev hapsi
09:53   MSB: "Pençe-3 Operasyonu 23 Ağustos 2019 tarihinde başlamıştır.
09:53   MSB: "Irak kuzeyinde bulunan Sinat-Haftanin bölgesindeki teröristleri ve kullandıkları mağara,...
09:52   Fatih'te alkollü servis minibüsü şoförü tramvay yolunda kaza yaptı
09:52   Fatih'te alkollü servis minibüsü şoförü tramvay yolunda kaza yaptı
09:51   Düğünde 'çok oynadınız' kavgası sokağa taştı