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Düğünde damadın cebinden para çaldı, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı

Antalya'da bir düğünde damadın uğradığı hırsızlık kameralara yakalandı. Begümhan ve Hüseyin Uğur Gümüş'ün en mutlu günü olan düğün töreninde davetli izlenimi veren bir kişi, damada para takıyormuş gibi yapıp cebindeki parayı çaldı.

05.11.2019 17:32 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:40

Geçtiğimiz cumartesi günü Antalya'da bir düğünde yaşanan hırsızlık olayı "pes" dedirtti. Begümhan ve Hüseyin Uğur Gümüş çiftinin düğün töreninde kendisine davetli süsü veren bir kişi, damada para takıyormuş gibi yapıp cebindeki parayı çaldı. Parayı alan kişi, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı.

Hırsızlık olayı, cumartesi akşamı Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'nde düzenlenen Begümhan ve Hüseyin Uğur Gümüş'ün düğün töreninde meydana geldi. Damat Hüseyin Uğur Gümüş arkadaşlarıyla müzik eşliğinde oynadığı sırada davetliler, ceketine ve cebine para takmaya başladı.

PARAYI ÇALAN KİŞİ ARDINDAN MÜZİK EŞLİĞİNDE OYNADI

Bu sırada Gümüş'ün yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi, cebine para koyuyormuş gibi yaparak, damadın cebindeki parayı el çabukluğuyla çaldı. Parayı alan kişi, ardından çalan müzik eşliğinde oynamaya devam etti. Hırsızlık anı anbean kameralara yansıdı.

Düğünde damadın cebinden para çaldı, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı

Uğur Gümüş, Gümüş, Güncel

Kaynak: DHA


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